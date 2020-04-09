Какую пасху можно заказать и что входит в ее состав?
Заказать на Укрпочте можно кекс Праздничный пасхальный.
В его состав входят: мука пшеничная высшего сорта, сахар белый кристаллический, маргарин столовый, рафинированное дезодорированное, масло пальмовое и его фракции и масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, соль поваренная пищевая, молоко коровье питьевое (0,1%), консервант сорбиновая кислота, регулятор кислотности, кислота лимонная, ароматизатор масло, краситель натуральный бета-каротин, виноград сушеный, яйца куриные пищевые (меланж), глазурь кондитерская белая, жир растительный (масло пальмовое), сыворотка молочная сухая, вода питьевая, дрожжи хлебопекарные прессованные, молоко сухое обезжиренное, посыпка сахарная.
Эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот, лецитин соевый, лецитин соевый, Е476.
Ароматизаторы: белый шоколад, ванилин.
Сколько стоит пасха и какой вес?
Вы может заказать кулич весом 0,3 кг по цене 30 грн или весом 0,45 кг стоимостью 50 грн.
Кто является производителем?
Изготовлением куличей занимается частное акционерное общество Киевхлеб.
Какой срок годности?
Срок годности праздничной выпечки составляет 12 суток. Выпекать куличи будут в период с 10 по 13 апреля.
Именно поэтому заказы принимают только до 12 апреля включительно.
Как заказать кулич?
Заказать кулич можно двумя способами:
Первый — позвоните по номеру 0800300545.
Второй — на сайте Укрпочты. Для этого вам нужно:
- Выбрать размер и количество куличей.
- Выбрать кому и куда доставить.
Для согласования даты и времени доставки после оформления заказа с вами свяжутся.