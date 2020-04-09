Заказать кулич можно двумя способами:

Первый — позвоните по номеру 0800300545.

Второй — на сайте Укрпочты. Для этого вам нужно:

Выбрать размер и количество куличей. Выбрать кому и куда доставить.

Для согласования даты и времени доставки после оформления заказа с вами свяжутся.