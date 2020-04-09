После карантина цены на отели в Украине не вырастут — Аскеров

Туристический сезон начнется с июня, но при условии что карантин закончится в конце мая и не будет продлен до лета.

Об этом говорит Фазиль Аскеров, председатель Ассоциации развития туризма в Одесской области.

В Украине сейчас большинство отелей стоят пустые.

— Первые две недели думали оптимизировать персонал, но сейчас многие сотрудники отправлены в вынужденные отпуска, — говорит Аскеров.

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После окончания карантина, цены на отели в Украине расти не будут.

— Все гостиницы готовы начинать с нижней планки цены и смотреть по загрузке. Потому что в этом году не будет иностранных туристов до конца лета. Мы снова в ситуации 2015 года — когда мы можем рассчитывать только на внутренний туризм. В прошлом году украинцы потратили $7 млрд на туризм за рубежом. В этом году эти деньги были бы не лишними для экономики страны, — говорит Фазиль Аскеров.

В Украине пока нет отдельных постановлений Кабмина или экономических послаблений для туристической отрасли. Поэтому государство должно начать стимулировать украинцев после карантина отдать предпочтение внутреннему туризму.

— Должна измениться логистика — отменить НДС на внутренние перелеты, чтобы люди могли прилететь на юг. Совсем иначе должна работать ценовая политика Укрзализныци. Государство должно мотивировать семьи с детьми, чтобы они ехали на оздоровление к морю, — говорит руководитель ассоциации.

Правительство уже выделило 50 млн грн на развитие туризма. Но успех в отрасли зависит от совместных действий бизнеса, власти и самих украинцев.

— Просьба к украинцам, которые собираются путешествовать — выбирая отели платите небольшой аванс. Это даст отелям возможность запустить свою работу. И только так можно спасти туристическую отрасль, — добавляет Аскеров.

Напомним, туристический сезон в 2020 году в Турции могут отложить на конец мая из-за пандемии коронавируса Covid-19.