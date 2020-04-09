Протефлазид не спасает от коронавируса

Пандемию Covid-19 недобросовестно используют производители псевдопрепаратов. По мнению медиков, препарат Протефлазид компании Экофарм не прошел испытаний и является неэффективным для лечения коронавируса.

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский заявил, что препарат является спиртовой настойкой из двух трав: вейника наземного 500 г/1 000 мл и травы щучки дернистой 500 г/1 000 мл. По убеждению доктора, он не может дать обещанного эффекта.

— Даже герпес лечит не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать примерно как аскорбиновая кислота, — считает врач-инфекционист Игорь Марков.

Кандидат медицинских наук, анестезиолог-практик Андрей Семьянкив, известный также как медицинский блогер MED Goblin, отмечает, что Протефлазид на 96% состоит из спирта и продается уже двадцать лет.

— За десятилетия этим препаратом обещали помочь не только в лечении коронавируса, но и герпеса, гепатита, грибка, ОРВИ и даже ВИЧ, — говорит эксперт.

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Протефлазид стоит от 300 до 600 гривен за флакон. Производитель заявлял, что он помогает при лечении вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ и ВИЧ-инфекции. Испытания препарата не проводилось, было сделано всего лишь компьютерное моделирование, которое якобы показало, что действующее вещество Протефлазид может блокировать механизмы размножения коронавируса.

Семь лет назад Минздрав Украины отнес этот препарат к псевдолекарствам, так как не существует ни одной международной научной работы, которая подтверждала бы противовирусное действие растительного состава этого и подобных препаратов.

Однако замдиректора Экофарм Александр Гриневич пытался предложить препарат Кабмину, но правительство Украины отказалось.

К слову, противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса. Об этом заявили австралийские ученые по результатам исследования в пробирке.

Источник: РБК-Украина