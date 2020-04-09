Что делать, если эвакуировали авто

Какие бывают причины эвакуации авто?
В законе об эвакуацию авто речь идет о том, что если водитель нарушил правила дорожного движения или парковки, то в случае его отсутствия на месте патрульная полиция забирает машину на штрафплощадку.
Также причиной эвакуации может быть:
- наличие серьезных неисправностей авто;
- транспорт не прошел технический осмотр;
- проблемы с номерным знаком.
Эвакуация авто за парковку на тротуаре — самая распространенная причина.
Если водитель находится на месте, патрульная полиция выписывает штраф без изъятия авто на штрафплощадку.
Куда звонить в случае эвакуации авто?
Если вашего авто нет на месте, где вы его оставляли, то о причине эвакуации и месте нахождения машины вам сообщит полиция по номеру 102 или(044) 287-82-82 (горячая линия патрульной полиции).
Какая сумма штрафа?
Сумму штрафа определяют в зависимости от нарушения (255-680 грн). Также учитывают дополнительную стоимость вызова эвакуатора (350-500 грн) и загрузки транспортного средства на эвакуатор (800-1 200 грн).
Поэтому окончательная сумма будет указана в постановлении, которое вам вручат при возвращении автомобиля.
Как забрать машину со штрафплощадки?
Чтобы забрать автомобиль, водитель должен уплатить штраф — это указано в правилах эвакуации авто 2020.
Нужно иметь с собой следующие документы:
- квитанцию об оплате штрафа;
- паспорт гражданина Украины или водительское удостоверение;
- техпаспорт на автомобиль.
На штрафплощадке дежурный выдаст владельцу постановление, где будет указана сумма штрафа и причина эвакуации.