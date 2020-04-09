Что делать, если эвакуировали авто

В законе об эвакуацию авто речь идет о том, что если водитель нарушил правила дорожного движения или парковки, то в случае его отсутствия на месте патрульная полиция забирает машину на штрафплощадку.

Также причиной эвакуации может быть:

наличие серьезных неисправностей авто;

транспорт не прошел технический осмотр;

проблемы с номерным знаком.

Эвакуация авто за парковку на тротуаре — самая распространенная причина.

Если водитель находится на месте, патрульная полиция выписывает штраф без изъятия авто на штрафплощадку.