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Факты / Lifestyle / Авто
Что делать, если эвакуировали авто
Что делать, если эвакуировали авто

Почему машину забирают на штрафплощадку, куда водитель должен звонить в таком случае и как получить свой автомобиль — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие бывают причины эвакуации авто?

В законе об эвакуацию авто речь идет о том, что если водитель нарушил правила дорожного движения или парковки, то в случае его отсутствия на месте патрульная полиция забирает машину на штрафплощадку.

Также причиной эвакуации может быть:

  • наличие серьезных неисправностей авто;
  • транспорт не прошел технический осмотр;
  • проблемы с номерным знаком.

Эвакуация авто за парковку на тротуаре — самая распространенная причина.

Если водитель находится на месте, патрульная полиция выписывает штраф без изъятия авто на штрафплощадку.

Куда звонить в случае эвакуации авто?

Если вашего авто нет на месте, где вы его оставляли, то о причине эвакуации и месте нахождения машины вам сообщит полиция по номеру 102 или(044) 287-82-82 (горячая линия патрульной полиции).

Какая сумма штрафа?  

Сумму штрафа определяют в зависимости от нарушения (255-680 грн). Также учитывают дополнительную стоимость вызова эвакуатора (350-500 грн) и загрузки транспортного средства на эвакуатор (800-1 200 грн).

Поэтому окончательная сумма будет указана в постановлении, которое вам вручат при возвращении автомобиля.

Как забрать машину со штрафплощадки?

Чтобы забрать автомобиль, водитель должен уплатить штраф — это указано в правилах эвакуации авто 2020.

Нужно иметь с собой следующие документы:

  • квитанцию ​​об оплате штрафа;
  • паспорт гражданина Украины или водительское удостоверение;
  • техпаспорт на автомобиль.

На штрафплощадке дежурный выдаст владельцу постановление, где будет указана сумма штрафа и причина эвакуации.

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