PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Черниговской области назвали четыре очага распространения коронавируса

В Черниговской области очагами распространения коронавируса стали села Комаровка и Памятное Борзнянского района, а также города Корюковка и Носовка.

Всего в области зафиксировано девять случаев заболевания Covid-19, один из них — летальный. На самоизоляции находятся 973 человека, прибывшие из-за границы, и 393 человека, которые имели контакт с больными.

Читайте: В трех областях Украины могут ввести комендантский час — Марцинкив

Кроме того, в Черниговской области было принято решение о массовом тестировании на коронавирус людей, больных пневмонией.

Так, 8 апреля уже было проведено 38 тестов, два из которых оказались положительными.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине зарегистрировано 1 892 случая инфицирования Covid-19. В общем 57 человек умерли, а 45 пациентов выздоровели.

Источник: Черниговская ОГА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка