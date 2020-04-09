В Черниговской области назвали четыре очага распространения коронавируса

В Черниговской области очагами распространения коронавируса стали села Комаровка и Памятное Борзнянского района, а также города Корюковка и Носовка.

Всего в области зафиксировано девять случаев заболевания Covid-19, один из них — летальный. На самоизоляции находятся 973 человека, прибывшие из-за границы, и 393 человека, которые имели контакт с больными.

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Кроме того, в Черниговской области было принято решение о массовом тестировании на коронавирус людей, больных пневмонией.

Так, 8 апреля уже было проведено 38 тестов, два из которых оказались положительными.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине зарегистрировано 1 892 случая инфицирования Covid-19. В общем 57 человек умерли, а 45 пациентов выздоровели.

Источник: Черниговская ОГА