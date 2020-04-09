Утром 9 апреля на Полтавщине двум медикам подтвердили результаты анализов на Covid-19.

Это 73-летняя врач и 46-летняя медсестра Миргородской районной больницы.

Об этом сообщили в Полтавской ОГА, ссылаясь на главу области Олега Синегубова.

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Он добавил, что всего на Полтавщине зарегистрировано 19 случаев коронавируса.

— В Миргороде Covid-19 болеет уже 4 человека. Новые случаи: 73-летняя врач и 46-летняя медсестра Миргородской ЦРБ. Они контактировали с мужчиной, у которого впоследствии подтвердили коронавирус. Первая — лечится дома, вторая женщина находится в больнице. Они в удовлетворительном состоянии, — сообщил Олег Синегубов.

В Миргородской районной больнице медики несколько недель лечили 42-летнего местного жителя. 3 апреля из-за появления осложнений его перевели в Полтавскую областную инфекционную больницу.

Положительный тест на коронавирус пациент получил лишь 4 апреля: предварительные экспресс-тесты, несмотря на осложнения, давали отрицательный результат. За это время пациент, вероятно, и заразил врача и медсестру.

Факты ICTV продолжают следить за ситуацией и публикуют актуальную информацию о коронавирус в Украине. По состоянию на 9 апреля было зарегистрировано 1892 случая Covid-19.

Источник: Полтавская ОГА