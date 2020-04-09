В Киеве не будут отключать горячую воду

Виталий Кличко опроверг информацию о планах прекратить горячее водоснабжение в Киеве во время карантина.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил 8 апреля в эфире телеканала Украина 24.

— Впервые слышу об отключении горячей воды. Горячую воду не отключают, все коммунальные предприятия работают, обеспечивая жизнедеятельность нашего города, — отметил Кличко, комментируя информацию о планах отключить горячую воду в Киеве.

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А жителям столицы, у которых возникают проблемы с подачей горячей воды, мэр посоветовал обращаться в контактный центр по телефону 15-51.

— Вы можете сказать ваш электронный адрес, и наши коммунальные службы быстро это смогут исправить, — заверил он.

Напомним, 8 апреля в Киеве полностью завершили отопительный сезон, тепло отключили во всех районах столицы.