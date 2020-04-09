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Факты / Украина

В Киеве за сутки заболел коронавирусом 41 человек, в общем инфицированных — 335

По состоянию на 12.00 9 апреля в Киеве зафиксировали 335 случаев коронавируса.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

Заболели 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, а также 29 мужчин в возрасте от 26 до 70 лет.

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В больницу госпитализировали 6 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

К слову, по состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования коронавирусом.

Фото: Dreamstime

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