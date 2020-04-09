В Мелитополе первая смерть от Covid-19 — умер местный предприниматель

В Мелитополе (Запорожская область) от коронавируса умер первый пациент. Это был 60-летний мужчина.

Он находился в реанимации Мелитопольской инфекционной больницы, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам народного депутата Сергея Минько, умершим оказался успешный предприниматель Сергей Пилипенко.

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Он также рассказал, что медики делали все возможное. Для лечения даже привлекали специалистов из Запорожья.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования Covid-19. В общем 57 человек умерли, а 45 пациентов выздоровели.

Источник: Мелитопольский городской совет