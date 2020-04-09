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Факты / Украина / Общество

В Минздраве объяснили, почему не проводят массового тестирования

В Центре общественного здоровья заявляют, что провести массовое тестирование всех граждан государства не является целесообразным и технически почти невозможно сделать.

— Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан государства, поэтому такая опция на данный момент не рассматривается и вряд ли будет применена, — сказал и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на брифинге в четверг.

В течение суток было исследовано 2 396 образцов. Всего с начала проведения тестирования исследовано 20 608 образцов.

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Напомним, сейчас в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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