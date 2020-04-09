Украинцам не запрещают посещать кладбища в поминальные дни, но советуют не собираться большими группами.
В этот день стоит воздержаться от поездки на кладбище всей семьей. Это может сделать один человек, и он обязательно должен быть в маске.
— В поминальные дни на кладбище идут большой семьей, а в этот раз пусть пойдут один-два человека. Чтобы не было массового собрания людей, как это обычно принято в эти дни, особенно, в сельской местности, — сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
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Как отметил Клименко, местные органы власти, священники будут просить людей быть в маске и не собираться группами.
— Полиция же будет вмешиваться в ситуацию только в исключительных случаях,- добавил Клименко.
Напомним, ранее в Нацполиции рассказали, как украинцы относятся к самоизоляции.