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Факты / Украина / Общество

В Нацполиции рассказали, можно ли посещать кладбище в поминальные дни

Украинцам не запрещают посещать кладбища в поминальные дни, но советуют не собираться большими группами.

В этот день стоит воздержаться от поездки на кладбище всей семьей. Это может сделать один человек, и он обязательно должен быть в маске.

— В поминальные дни на кладбище идут большой семьей, а в этот раз пусть пойдут один-два человека. Чтобы не было массового собрания людей, как это обычно принято в эти дни, особенно, в сельской местности, — сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Как отметил Клименко, местные органы власти, священники будут просить людей быть в маске и не собираться группами.

— Полиция же будет вмешиваться в ситуацию только в исключительных случаях,- добавил Клименко.

Напомним, ранее в Нацполиции рассказали, как украинцы относятся к самоизоляции.

Источник: Интерфакс

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