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Факты / Украина / Общество

В Закарпатской области зафиксировали третью смерть от коронавируса

В Закарпатской области зафиксировали третью смерть от коронавируса.

Умерла жительница города Берегово 1952 года рождения.

Об этом сообщил мэр города Золтан Бабяк.

— К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции Covid-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 г.р, — написал Бабяк.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Киеве, Черновицкой, Львовской и Кировоградской областях.

В общем больше случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве — 300, Черновицкой области -302, Ивано-Франковской области — 218 и Тернопольской области — 169.

Ранее Факты ICTV писали, что миру может угрожать вторая волна распространения коронавируса, если страны снимут ограничительные меры до появления вакцины.

Источник: PublicPageBabjak

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