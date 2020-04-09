Unilever отправляет дезинфицирующие средства Domestos и мыло Dove для областных больниц

В связи с обострением эпидемиологической ситуации ООО Юниливер Украина (Unilever) присоединяется к инициативе касательно помощи украинским медикам.

Компания обеспечит поставку дезинфицирующих средств Domestos и средств личной гигиены Dove в областные больницы Украины для противодействия распространению вирусных инфекций.

По согласованию с областными государственными администрациями в Украине с 23 марта 2020 года, компания начала доставку партий дезинфицирующего средства Domestos по местам назначения. Количество поставок по всей Украине составит около 5 тыс. литров Domestos и 5 тыс. единиц мыла Dove общей стоимостью около 500 тыс. грн.

— В период обострения эпидемиологической ситуации в Украине, следя за постоянно растущими цифрами заражения, компания не может оставаться в стороне. То, что мы можем сейчас сделать — обеспечить необходимым количеством дезинфицирующего средства Domestos областные инфекционные больницы Украины. Основное действующее антимикробное вещество содержит гипохлорит натрия, рекомендованный ВОЗ для обеззараживания медицинских, бытовых и других помещений. Я убежден, что объединяя усилия и придерживаясь обязательных гигиенических правил и санитарных норм, мы скорее сможем остановить распространение вирусной инфекции и уберечь наших граждан от заражения, — прокомментировал генеральный директор ООО Юниливер Украина Василий Бовдилов.

В составе Domestos есть основное действующее антимикробное вещество — гипохлорит натрия, рекомендуемый (в концентрации 0,5%) к использованию Всемирной организацией здравоохранения для профилактики распространения вирусных инфекций, эффективной гигиены, а также дезинфекции общественных и жилых помещений.

В средства Domestos входит гипохлорит натрия в концентрации от 2 до 5%, то есть в 4-10 раз больше, чем советует ВОЗ.

Первой областью, которая получила помощь от Unilever, стала Днепропетровская. На сегодня дезинфицирующие средства также получили Киевская, Черновицкая, Житомирская, Львовская, Волынская, Тернопольская, Черниговская, Ровенская, Хмельницкая, Волынская и Закарпатская области.

Компания планирует постепенно обеспечить средствами дезинфекции и гигиены все области Украины. Учитывая, что спрос на эту продукцию очень высок, работники Unilever прилагают максимум усилий для того, чтобы доставить запланированный объем продукции за минимальные сроки.

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Компания Unilever является одним из ведущих мировых производителей и поставщиков продуктов питания, средств личной гигиены, косметической продукции и товаров по уходу за домом. Каждый день 2,5 млрд потребителей используют продукцию Unilever в более 190 странах мира. Количество сотрудников компании достигает 155 тыс., а объем продаж в 2019 году составил €52 млрд.

Украина стала одним из приоритетных рынков для Unilever глобально. Около 200 украинских сотрудников ежедневно создают бренды и изготовляют продукцию для потребителей всей Украины уже более 27 лет. В течение последней декады компания инвестировала более €400 млн в развитие торговых марок в Украине.

Портфель брендов в Украине состоит из всемирно известных глобальных, а также локальных брендов:

чай Lipton и Беседа;

супы и основы для приготовления блюд Knorr;

косметическая продукция и средства личной гигиены: Dove, AXE, Rexona, Love Beauty & Planet, TRESemme, Clear, Timotei, Pure Line, Бархатные ручки, Camay, Черный жемчуг, 100 Рецептов красоты, Closeup, Signal, Forest Balm;

средства по уходу за домом: Cif, Domestos и Glorix.

К слову, компания Новая почта обязалась обеспечить государство бесплатной доставкой грузов в медицинские учреждения по всей территории страны.

Фото: Unilever Ukraine