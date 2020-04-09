Пандемия коронавируса не оставила равнодушным почти ни одного человека на планете, ведь ограничения, которые вводят страны, влияют на все сферы жизни.
И работникам, которые ищут лучшую судьбу в других государствах, приходится возвращаться на родину по разным причинам.
Кого-то волнует, что не будет возможности работать во время карантина, а кто-то просто не хочет оказаться “в ловушке” в другой стране.
Несмотря на то, что многие граждане возвращаются в Украину, много и тех, кто не собирается этого делать во время пандемии Covid-19.
Например, некоторые украинцы в Италии, которая является центром вспышки коронавируса Covid-19 в Европе, чувствуют себя там более защищенными, чем в Украине.
И даже при такой кризисной ситуации, когда каждый день фиксируют тысячи новых больных и вводят различные ограничения, украинцы не хотят возвращаться.
Факты ICTV рассказывают, сколько людей приехали в Украину, и почему многие решают остаться за границей.
Сколько заробитчан вернулось
Сейчас трудно назвать точное количество людей, которые вернулись из-за границы во время пандемии коронавируса. По официальной информации Государственной пограничной службы, только за 27 марта границу Украины с Польшей пересекли около 18 тыс. украинцев.
Эксперты считают, что в течение марта в нашу страну могло вернуться до 300 тыс. граждан, которые ездят на заработки в другие страны. Однако сегодня эта цифра не подтверждена.Читайте: Украинские заробитчане продолжают ездить в Италию несмотря на вспышку коронавируса Испугалась Covid-19! В Тернополе женщина не пустила мужа домой после заработков Из заробитчан - в тренеры Mikrotik. Как украинец добился успеха в Польше
Многие из них вернулись из-за того, что ограничения, связанные с пандемией, ударили по их рабочих местах, и теперь им приходится искать работу в Украине.
Так, согласно результатам опроса IRCenter, опубликованном на сайте Wirtualne Media, около трети украинцев заявили о том, что потеряли работу или ее существенно ограничили во время пандемии коронавируса.
Еще 27% респондентов заявили, что у них были проблемы с трудоустройством, а 3% даже потеряли жилье во время пандемии.
Однако даже в Украине заробитчаны могут оставаться без работы, ведь карантин сильно ударил по бизнесу. Часть работников перешла на удаленный режим работы, некоторые компании простаивают, а наибольшим спросом сейчас пользуются курьеры, работники колл-центров.
И даже в таком случае им придется выйти на рынок труда, который переживает не лучшие времена, и не только в Украине.
Как рассказал первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко, правительство уже разрабатывает план действий по заробитчанам, которые вернулись в Украину.
— Есть несколько линий, что с ними можно сделать. То, что правительство предлагает, мы с ними это обсуждаем. Нам тоже не все понятно. Первое, то, что именно сейчас можно сделать — привлекать этих людей к каким-то, грубо говоря, социальным и общественным нагрузкам, и также им за это платить, — заявил Корниенко.
Кроме того, возможность упрощения программы для бизнеса Доступные кредиты 5-7-9% для заробитчан, которые вернулись.
Президент Владимир Зеленский считает, что нужно сделать все, чтобы как можно больше заробитчан остались в Украине.
Почему не все возвращаются
Однако далеко не все граждане Украины решают вернуться из-за границы. Анализ миграционной статистики правительства показал, что с 2010 года выехали и остались за пределами страны около 4 млн граждан. Это примерно 10% от всего населения Украины.
То есть большое количество людей продолжают работать в других странах даже в период пандемии.
Факты ICTV поинтересовались у заробитчан, собираются ли они возвращаться в Украину в условиях пандемии и мирового экономического кризиса.
— Работаю в Польше. Пока не планирую возвращаться, хочется только на неделю-другую приехать, чтобы увидеть родных. Здесь в чужой стране ты чувствуешь себя более защищенным, чем в Украине. Работая здесь за минимальную зарплату, можно себе позволить гораздо больше, чем работая на престижной работе в Украине, — говорит Ирина.
Многие украинцы в Польше рассказывают, что скучают по Украине, но не планируют возвращаться, пока там для них есть работа.
Конечно, планируют приезжать для того, чтобы увидеться с семьей и друзьями, но после — снова на заработки в другую страну.
— Я в Италии. Люблю Украину, но возвращаться страшно. Скучаю очень по своим родным. Работа есть. В ближайшее время возвращаться не планирую. Пока есть работа, — объясняет украинка Лариса.
— Жила и работала в Польше, сейчас переехала жить в Италию. В Украину не планирую возвращаться на постоянное жительство. За рубежом чувствую себя более счастливым и свободным человеком, как бы странно это ни звучало.
Из тех украинцев, которых знаю за рубежом, мало кто желает вернуться в Украину, за исключением тех, у кого там семья. А те, кто построил семью здесь, и смог сделать хорошие документы, даже не думают о возвращении. Я приезжаю раз в год родителей увидеть и родственников, все же я там выросла и есть привязанность и сантименты к людям и стране, — рассказывает Ирина.
Беспокоит то, что и люди, которые работают в других странах нелегально, не хотят возвращаться, ведь считают, что нелегально работать там лучше, чем легально в Украине.
— Работаю в Израиле (нелегально), возвращаться не планирую, нет никакой уверенности в завтрашнем дне в Украине. Уже и работал, и маленький бизнес был, но все до первого малейшего кризиса. Никакой защиты от государства. Работники не дадут соврать, даже живя нелегально в другой стране, имеешь больше уверенности в завтрашнем дне, чем в Украине, — говорит украинский работник.
Большинство людей, которые ищут лучшей судьбы за рубежом и сейчас, не собираются возвращаться в Украину, однако есть и те, кто очень сильно скучает по дому и хочет вернуться.
— Я работаю в Германии, но позже обязательно вернусь в Украину… Но как вспомню зарплату, раздраженных властью людей, везде нытье — снова хочется назад, — говорит Марина.
Что с теми, кто уже вернулся
Хотя президент Зеленский и декларирует желание “удержать” большинство заробитчан, которые вернулись, не все желают оставаться.
Многие ждут момента, когда снимут карантин, чтобы снова поехать на заработки или даже переехать в другую страну.
Некоторые эксперты считают, что большинство заробитчан просто не смогут найти работу в Украине, которая будет достойно оплачиваться. Однако нужно не забывать и о том, что частично все зависит и от того, какие именно специалисты вернулись, ведь в Украине также есть сферы, где не хватает рабочих.
Если им смогут предложить достойные условия, то они могут остаться работать и на родине.
Но есть и такие люди, которые ездят на сезонные заработки, а потом возвращаются в Украину. Некоторые делают это уже много лет и просто не имеют возможности что-то изменить.
Нужно помнить, что заробитчаны играют большую роль в экономиках многих стран, ведь часто они занимают рабочие места, на которые нет спроса в стране.
Так, Польша уже думает о том, как возвращать украинских граждан на заработки после ослабления карантина, ведь там они играют большую роль.
Однако не все работники возвращаются из-за сезонности или определенных рисков. Некоторые просто теряют работу в отраслях, которые больше всего страдают от ограничительных мер и начала экономического кризиса.
Возможно в такой ситуации украинским работникам действительно смогут предложить альтернативу, но пока стоит делать ставку на то, что большинство из них непременно вернутся за границу.
Владислав Бомбела