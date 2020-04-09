Пандемия коронавируса не оставила равнодушным почти ни одного человека на планете, ведь ограничения, которые вводят страны, влияют на все сферы жизни.

И работникам, которые ищут лучшую судьбу в других государствах, приходится возвращаться на родину по разным причинам.

Кого-то волнует, что не будет возможности работать во время карантина, а кто-то просто не хочет оказаться “в ловушке” в другой стране.

Несмотря на то, что многие граждане возвращаются в Украину, много и тех, кто не собирается этого делать во время пандемии Covid-19.

Например, некоторые украинцы в Италии, которая является центром вспышки коронавируса Covid-19 в Европе, чувствуют себя там более защищенными, чем в Украине.

И даже при такой кризисной ситуации, когда каждый день фиксируют тысячи новых больных и вводят различные ограничения, украинцы не хотят возвращаться.

Факты ICTV рассказывают, сколько людей приехали в Украину, и почему многие решают остаться за границей.

Сколько заробитчан вернулось

Сейчас трудно назвать точное количество людей, которые вернулись из-за границы во время пандемии коронавируса. По официальной информации Государственной пограничной службы, только за 27 марта границу Украины с Польшей пересекли около 18 тыс. украинцев.

Эксперты считают, что в течение марта в нашу страну могло вернуться до 300 тыс. граждан, которые ездят на заработки в другие страны. Однако сегодня эта цифра не подтверждена.

Многие из них вернулись из-за того, что ограничения, связанные с пандемией, ударили по их рабочих местах, и ​​теперь им приходится искать работу в Украине.

Так, согласно результатам опроса IRCenter, опубликованном на сайте Wirtualne Media, около трети украинцев заявили о том, что потеряли работу или ее существенно ограничили во время пандемии коронавируса.

Еще 27% респондентов заявили, что у них были проблемы с трудоустройством, а 3% даже потеряли жилье во время пандемии.

Однако даже в Украине заробитчаны могут оставаться без работы, ведь карантин сильно ударил по бизнесу. Часть работников перешла на удаленный режим работы, некоторые компании простаивают, а наибольшим спросом сейчас пользуются курьеры, работники колл-центров.

И даже в таком случае им придется выйти на рынок труда, который переживает не лучшие времена, и не только в Украине.

Как рассказал первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко, правительство уже разрабатывает план действий по заробитчанам, которые вернулись в Украину.

— Есть несколько линий, что с ними можно сделать. То, что правительство предлагает, мы с ними это обсуждаем. Нам тоже не все понятно. Первое, то, что именно сейчас можно сделать — привлекать этих людей к каким-то, грубо говоря, социальным и общественным нагрузкам, и также им за это платить, — заявил Корниенко.

Кроме того, возможность упрощения программы для бизнеса Доступные кредиты 5-7-9% для заробитчан, которые вернулись.

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно сделать все, чтобы как можно больше заробитчан остались в Украине.

Почему не все возвращаются

Однако далеко не все граждане Украины решают вернуться из-за границы. Анализ миграционной статистики правительства показал, что с 2010 года выехали и остались за пределами страны около 4 млн граждан. Это примерно 10% от всего населения Украины.

То есть большое количество людей продолжают работать в других странах даже в период пандемии.

Факты ICTV поинтересовались у заробитчан, собираются ли они возвращаться в Украину в условиях пандемии и мирового экономического кризиса.

— Работаю в Польше. Пока не планирую возвращаться, хочется только на неделю-другую приехать, чтобы увидеть родных. Здесь в чужой стране ты чувствуешь себя более защищенным, чем в Украине. Работая здесь за минимальную зарплату, можно себе позволить гораздо больше, чем работая на престижной работе в Украине, — говорит Ирина.

Многие украинцы в Польше рассказывают, что скучают по Украине, но не планируют возвращаться, пока там для них есть работа.

Конечно, планируют приезжать для того, чтобы увидеться с семьей и друзьями, но после — снова на заработки в другую страну.

— Я в Италии. Люблю Украину, но возвращаться страшно. Скучаю очень по своим родным. Работа есть. В ближайшее время возвращаться не планирую. Пока есть работа, — объясняет украинка Лариса.

— Жила и работала в Польше, сейчас переехала жить в Италию. В Украину не планирую возвращаться на постоянное жительство. За рубежом чувствую себя более счастливым и свободным человеком, как бы странно это ни звучало. Из тех украинцев, которых знаю за рубежом, мало кто желает вернуться в Украину, за исключением тех, у кого там семья. А те, кто построил семью здесь, и смог сделать хорошие документы, даже не думают о возвращении. Я приезжаю раз в год родителей увидеть и родственников, все же я там выросла и есть привязанность и сантименты к людям и стране, — рассказывает Ирина.

Беспокоит то, что и люди, которые работают в других странах нелегально, не хотят возвращаться, ведь считают, что нелегально работать там лучше, чем легально в Украине.

— Работаю в Израиле (нелегально), возвращаться не планирую, нет никакой уверенности в завтрашнем дне в Украине. Уже и работал, и маленький бизнес был, но все до первого малейшего кризиса. Никакой защиты от государства. Работники не дадут соврать, даже живя нелегально в другой стране, имеешь больше уверенности в завтрашнем дне, чем в Украине, — говорит украинский работник.

Большинство людей, которые ищут лучшей судьбы за рубежом и сейчас, не собираются возвращаться в Украину, однако есть и те, кто очень сильно скучает по дому и хочет вернуться.

— Я работаю в Германии, но позже обязательно вернусь в Украину… Но как вспомню зарплату, раздраженных властью людей, везде нытье — снова хочется назад, — говорит Марина.

Что с теми, кто уже вернулся

Хотя президент Зеленский и декларирует желание “удержать” большинство заробитчан, которые вернулись, не все желают оставаться.

Многие ждут момента, когда снимут карантин, чтобы снова поехать на заработки или даже переехать в другую страну.

Некоторые эксперты считают, что большинство заробитчан просто не смогут найти работу в Украине, которая будет достойно оплачиваться. Однако нужно не забывать и о том, что частично все зависит и от того, какие именно специалисты вернулись, ведь в Украине также есть сферы, где не хватает рабочих.

Если им смогут предложить достойные условия, то они могут остаться работать и на родине.

Но есть и такие люди, которые ездят на сезонные заработки, а потом возвращаются в Украину. Некоторые делают это уже много лет и просто не имеют возможности что-то изменить.

Нужно помнить, что заробитчаны играют большую роль в экономиках многих стран, ведь часто они занимают рабочие места, на которые нет спроса в стране.

Так, Польша уже думает о том, как возвращать украинских граждан на заработки после ослабления карантина, ведь там они играют большую роль.

Однако не все работники возвращаются из-за сезонности или определенных рисков. Некоторые просто теряют работу в отраслях, которые больше всего страдают от ограничительных мер и начала экономического кризиса.

Возможно в такой ситуации украинским работникам действительно смогут предложить альтернативу, но пока стоит делать ставку на то, что большинство из них непременно вернутся за границу.

Владислав Бомбела