Как карантин из-за коронавируса повлиял на финансовое положение украинцев

Карантин в Украине уже сказался на материальном положении многих украинцев. Некоторые из них живут за счет сбережений, некоторые перебрались жить за город.

Однако, согласно статистике, более 80% процентов украинцев не имеют сбережений и живут от зарплаты до зарплаты.

Прогнозы экономистов также неутешительны. Украинский бизнес летит вниз, количество новых вакансий уменьшилось вдвое, а компании настроены увольнять своих работников.

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Кроме того, стоимость аренды недвижимости упала в три раза, а оборот ресторанов — в пять.

Член Украинской ассоциации владельцев оружия Андрей Кримец сообщил, что при такой ситуации украинцы стали скупать оружие и чаще покупать патроны. Ведь люди дезориентированы и не понимают, чего им ждать.

Чтобы несколько улучшить ситуацию, министр экономики предложил выплатить людям, которые из-за ограничений остались без работы, по 5 тыс. грн. Финансовую помощь пообещали также пенсионерам.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина имеет несколько сценариев выхода из экономического кризиса.