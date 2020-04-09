Как оформить шенгенскую визу — инструкция

Если у вас паспорт старого небиометрического образца, вы все еще можете оформить шенгенскую визу. Граждане Украины, которые уже получили биометрию, могут отправляться в европейские страны без виз и находиться там 90 дней в течение 180 дней. Для более длительного пребывания нужно оформлять национальную визу (рабочую или студенческую).

На первом этапе необходимо определить тип визы. Шенгенская виза (тип C) выдается на строго определенные цели и позволяет свободно перемещаться по Шенгенской зоне.

Среди популярных шенгенских виз:

C01 – туристическая;

C02 – для визита к родственникам или друзьям (гостевая);

C03 – для участия в спортивных соревнованиях;

C04 – для ведения хозяйственной деятельности;

C06 – для участия в конференциях, ведения деятельности в сфере культуры и искусства;

C09 – для обучения в вузе;

C10 – для профессионального обеспечения;

C12 – для осуществления преподавательской деятельности;

C13 – для проведения научных исследований;

C14 – для лечения.

От типа визы зависит срок, на который она выдается. Туристическую, гостевую, спортивную, культурную визу можно оформить на срок 90 дней, а, например, учебную C09 – на весь период обучения.

В каждой визе указано количество въездов (Number of entries), например, 01 (один), 02 (два) или MULT. Владелец мультивизы сможет въезжать на территорию Шенгенской зоны неограниченное количество раз.