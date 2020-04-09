Как оформить шенгенскую визу — инструкция

Шаг 1. Определяем тип визы
Если у вас паспорт старого небиометрического образца, вы все еще можете оформить шенгенскую визу. Граждане Украины, которые уже получили биометрию, могут отправляться в европейские страны без виз и находиться там 90 дней в течение 180 дней. Для более длительного пребывания нужно оформлять национальную визу (рабочую или студенческую).
На первом этапе необходимо определить тип визы. Шенгенская виза (тип C) выдается на строго определенные цели и позволяет свободно перемещаться по Шенгенской зоне.
Среди популярных шенгенских виз:
- C01 – туристическая;
- C02 – для визита к родственникам или друзьям (гостевая);
- C03 – для участия в спортивных соревнованиях;
- C04 – для ведения хозяйственной деятельности;
- C06 – для участия в конференциях, ведения деятельности в сфере культуры и искусства;
- C09 – для обучения в вузе;
- C10 – для профессионального обеспечения;
- C12 – для осуществления преподавательской деятельности;
- C13 – для проведения научных исследований;
- C14 – для лечения.
От типа визы зависит срок, на который она выдается. Туристическую, гостевую, спортивную, культурную визу можно оформить на срок 90 дней, а, например, учебную C09 – на весь период обучения.
В каждой визе указано количество въездов (Number of entries), например, 01 (один), 02 (два) или MULT. Владелец мультивизы сможет въезжать на территорию Шенгенской зоны неограниченное количество раз.
Шаг 2. Готовим необходимые документы
Чтобы оформить шенгенскую визу, обращайтесь в консульство страны, которую собираетесь посетить, или в визовый центр по месту жительства. Если ваш маршрут будет проходить через несколько стран, оформляйте разрешение на въезд через консульство той страны, где проведете больше всего времени.
В каждой организации установлены свои правила, но общий порядок похож. Вам потребуются такие документы для оформления шенгенской визы:
- загранпаспорт (срок действия документа должен заканчиваться не позже трех месяцев после планируемого возвращения в Украину);
- копия страницы загранпаспорта с фото и персональными данными;
- медицинская страховка на сумму не меньше €30 тыс., действительная во всей шенгенской зоне;
- цветное фото размером 3,5×4,5 см;
- подтверждение наличия финансовых средств в форме, установленной консульством.
Вам могут отказать в визе, если доход меньше установленного прожиточного минимума в стране, которую хотите посетить.
Подтвердить наличие финансовых средств можно разными способами, например, предоставить один из документов:
- справка с места работы с указанием должности и стажа работы и справка о зарплате за последние шесть месяцев (для наемных работников);
- последняя налоговая декларация или справка о регистрации предприятия (для предпринимателей);
- документ о назначении пенсии (для пенсионеров);
- документ, подтверждающий право собственности на землю, дом, автомобиль;
- выписка с банковского счета с перечнем финансовых операций за последние три месяца.
У вас могут запросить документы, подтверждающие цель визита. Туристам достаточно предоставить предоплаченное бронирование отеля. Гостевая виза выдается по приглашению близкого родственника. Визы для участия в культурных и спортивных мероприятиях оформляются на основании приглашения принимающей организации.
Чтобы оформить шенгенскую визу на ребенка, не достигшего 18 лет, он должен быть вписан в загранпаспорт одного из родителей. Подается отдельное визовое заявление, а затем визу вписывают в загранпаспорт одного из родителей.
Чтобы оформить шенгенскую визу на ребенка, необходимы такие документы:
- свидетельство о рождении или паспорт (если ребенок достиг 16 лет);
- загранпаспорта обоих родителей;
- справка с места учебы;
- страховой полис;
- цветное фото размером 3,5×4,5 см;
- письменное нотариально заверенное согласие второго родителя на подачу визового заявления (если ребенок отправляется в путешествие только с одним из родителей (если воспитанием занимается только один родитель, дополнительно нужно предоставить свидетельство о смерти второго родителя или решение суда о лишении родительских прав).
Шаг 3. Подаем заявку в консульство или визовый центр
Заявку на оформление шенгенской визы нужно подавать не раньше трех месяцев с даты запланированного визита в страну. Заранее узнайте на официальном сайте консульства или визового центра часы работы и запишитесь на прием.
Затем в назначенный день и час необходимо приехать в консульство или визовый центр, заполнить анкету на получение шенгенской визы (в некоторых консульствах это делается онлайн) и подать документы.
Необходимо также оплатить консульский сбор (для граждан Украины и России стоимость составляет €35, а для граждан других государств – €80). Эти деньги не возвращаются, независимо от результата.
Оформление визы – это индивидуальный процесс. Иногда консул может запросить дополнительно какие-то документы или пригласить на собеседование для уточнения деталей. Вы должны быть к этому готовы.
Шаг 4. Получаем визу
В среднем оформление визы занимает 7–14 дней (в зависимости от выбранного консульства). Иногда процесс затягивается до 45 дней, если консул решил дополнительно проверить какую-либо информацию.
Когда виза будет готова, вам пришлют уведомление. После этого необходимо будет приехать в консульство или визовый центр в назначенное время и забрать документ.