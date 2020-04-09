Как в Украине нарушают правила карантина — карта

На карте Минцифры определены населенные пункты, где живут украинцы, которые меньше всех придерживались самоизоляции в течение 14 дней после возвращения из-за границы.

В частности, желтым обозначены населенные пункты, где 50-200 людей не придерживались карантина, а красным — более 200.

В то же время в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров, объяснил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, для создания карты использованы данные операторов мобильной связи Big Data о более чем полумиллионе людей, вернувшихся с 17 марта.

Федоров подчеркнул, что ни один конкретный абонент не отслеживается, а подается только информация о: количестве людей в населенном пункте, вернувшихся из-за границы; странах и каналах возврата; количестве тех, кто не придерживается карантина (более n% дней со дня возвращения); суммарном количестве других людей, с которыми контактировали нарушители.

По состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования коронавирусом.