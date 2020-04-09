PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Есть риски, что карантин будет продолжаться до осени — Киевская ОГА

В Киевской области намерены усилить карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

— Очевидным является то, что в ближайшее время меры ограничительные придется только усилить, — сказал Володин.

Также он добавил, что в ближайшие выходные в области планируют ввести режим максимального ограничения передвижения.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

В эти дни Володин призвал жителей области не покидать свои дома.

— Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени этого года, — сказал и.о. главы обладминистрации.

Ранее Факты ICTV писали, что пик регистрируемой заболеваемости на Covid-19, скорее всего, придется на конец апреля-начало мая, но конкретных дат нет.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка