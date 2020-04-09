Есть риски, что карантин будет продолжаться до осени — Киевская ОГА

В Киевской области намерены усилить карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

— Очевидным является то, что в ближайшее время меры ограничительные придется только усилить, — сказал Володин.

Также он добавил, что в ближайшие выходные в области планируют ввести режим максимального ограничения передвижения.

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В эти дни Володин призвал жителей области не покидать свои дома.

— Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени этого года, — сказал и.о. главы обладминистрации.

Ранее Факты ICTV писали, что пик регистрируемой заболеваемости на Covid-19, скорее всего, придется на конец апреля-начало мая, но конкретных дат нет.