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Факты / Украина / Общество

За последние сутки 8 детей заразились коронавирусом

За сутки 8 апреля в Украине зафиксировали 224 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

Всего с 1892 инфицированных украинцев, 57 человек умерли, а 45 пациентов выздоровели.

За последние сутки коронавирус обнаружили в восьми детей. Из тех, что находятся на лечение 38 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

С начала года в Украине провели 20 608 тестов для выявления Covid-19.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

 

Напомним, сейчас в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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