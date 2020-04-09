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Факты / Украина / Общество

Железнодорожники в Кременчуге получили нормальные маски, а не бумажные — Укрзализныця

Работникам локомотивного депо Кременчуг не выдавали бумажные маски в апреле.

Им выдали нормальные медицинские маски, говорится в заявлении Укрзализныци.

— Информация, распространенная в СМИ, что указанным работникам выдали бумажные маски, не соответствует действительности, — заявляют в Укрзализныце.

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В локомотивное депо Кременчуг поступило:

  • 750 масок;
  • 300 респираторов;
  • 230 резиновых перчаток;
  • 46 литров средств для дезинфекции рук.

В запасе депо есть 160 одноразовых средств защиты и 250 масок многоразового использования.

8 апреля СМИ написали, что работникам локомотивного депо в условиях пандемии выдали самодельные маски из бумажных полотенец и канцелярских резинок.

Напомним, Укрзализныця возит медиков служебными поездами.  Пускают в спецпоезда врачей со служебными удостоверениями и в масках.

Фото: Dreamstime

Источник: Укрзализныця

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