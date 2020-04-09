Замглавы ОП рассказал, что будет, если Зеленский заболеет коронавирусом

На случай, если президент Украины Владимир Зеленский заболеет коронавирусом, предусмотрен протокол.

Об этом рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нет. Ну, может там спикер Рады может как-то выполнять обязанности, — сказал он.

Тимошенко заявил, что в случае болезни Зеленского, работа будет происходить в телефонном режиме.

По его словам, все в руководстве страны сделали ПЦР-тесты на коронавирус.

Читайте: Шмыгаль: Никаких VIP-палат для чиновников быть не может

Также он рассказал, что Зеленский “ежедневно с утра до вечера” находится на Банковой.

Тимошенко добавил, что не слышал, чтобы для заболевших топ-чиновников были созданы какие-то специальные условия в больницах.

— Какого-то специального протокола нет. Нам сказали, что если что-то не так, будут везти в Александровскую больницу. В той же Феофании нет инфекционного отделения, — сказал он.

Напомним, 25 марта в сети появилось распоряжение от департамента здравоохранения КМДА, в котором говорилось о начале подготовки медучреждений для принятия VIP-пациентов с коронавирусом.

Согласно документу, особые условия должны предоставляться людям, которые находятся под Госохраной.