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Факты / Украина

Пробки из-за проверок: на въезде в Мелитополь установили карантинные КПП

На въездах в Мелитополь, Запорожье и Бердянск установили контрольно-пропускные пункты в связи с распространением в городах коронавируса.

Впускают и выпускают из Мелитополя лишь транспортные средства местных жителей или граждан, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в карантинной зоне.

Также через Мелитополь пропускают грузовики, которые едут транзитом.

Пробки из-за проверок: на въезде в Мелитополь установили карантинные КПП / 3 фотографии

Очевидцы рассказывают, что из-за проверок на КПП образовались транспортные пробки, растянувшиеся на несколько километров.

Температуру тела водителям измеряют выборочно. В основном представители Нацгвардии и полиции проверяют только документы.

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По состоянию на 9 апреля в Запорожской области зарегистрировано 47 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из них два за последние сутки. В Запорожье – 14, в Бердянске – 1, в Мелитополе — 22.

Напомним, с 6 апреля между областями Украины работают КПП, на которых происходит не только проверка документов, но и температурный скрининг.

Источник: РИА Мелитополь

Фото: РИА Мелитополь

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