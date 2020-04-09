Пробки из-за проверок: на въезде в Мелитополь установили карантинные КПП

На въездах в Мелитополь, Запорожье и Бердянск установили контрольно-пропускные пункты в связи с распространением в городах коронавируса.

Впускают и выпускают из Мелитополя лишь транспортные средства местных жителей или граждан, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в карантинной зоне.

Также через Мелитополь пропускают грузовики, которые едут транзитом.