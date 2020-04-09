На въездах в Мелитополь, Запорожье и Бердянск установили контрольно-пропускные пункты в связи с распространением в городах коронавируса.
Впускают и выпускают из Мелитополя лишь транспортные средства местных жителей или граждан, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в карантинной зоне.
Также через Мелитополь пропускают грузовики, которые едут транзитом.
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Пробки из-за проверок: на въезде в Мелитополь установили карантинные КПП / 3 фотографии
Очевидцы рассказывают, что из-за проверок на КПП образовались транспортные пробки, растянувшиеся на несколько километров.
Температуру тела водителям измеряют выборочно. В основном представители Нацгвардии и полиции проверяют только документы.
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По состоянию на 9 апреля в Запорожской области зарегистрировано 47 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из них два за последние сутки. В Запорожье – 14, в Бердянске – 1, в Мелитополе — 22.
Напомним, с 6 апреля между областями Украины работают КПП, на которых происходит не только проверка документов, но и температурный скрининг.
Источник: РИА Мелитополь
Фото: РИА МелитопольPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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