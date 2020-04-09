Зеленский похвалил украинцев за соблюдение карантина, но пик Covid-19 впереди

70% украинцев поддерживают карантинные меры во время Пасхи и только 3% собираются посетить богослужения, заявил на совещании президент Владимир Зеленский.

— Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают риски эпидемии. Поскольку пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности, — подчеркнул глава государства.

Во время совещания министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Укрпочта уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных куличей — их уже несколько сотен.

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По состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 1 892 случая инфицирования коронавирусом.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прогнозировал пик распространения коронавируса в Украине на середину апреля.