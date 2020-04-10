311 за сутки: в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования коронавирусом

По состоянию на 9.30 10 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В общем, 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев.
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На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 119 случаев;
- Волынская область — 41 случай;
- Днепропетровская область — 52 случая;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 41 случай;
- Закарпатская область — 56 случаев;
- Запорожская область — 54 случая;
- Ивано-Франковская область — 254 случая;
- Кировоградская область — 82 случая;
- м. Киев — 348 случаев;
- Киевская область — 140 случаев;
- Львовская область — 82 случая;
- Луганская область — 3 случая;
- Николаевская область — 0 случаев;
- Одесская область — 46 случаев;
- Полтавская область — 20 случаев;
- Ровенская область — 85 случаев;
- Сумская область — 63 случая;
- Тернопольская область — 196 случаев;
- Харьковская область — 6 случаев;
- Херсонская область — 27 случаев;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черновицкая область — 366 случаев;
- Черкасская область — 86 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
Напомним, в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.