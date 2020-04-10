80% людей на планете инфицируются коронавирусом — врач-эпидемиолог

В Украине, и Киеве в частности, наблюдается не ухудшение, а стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирсу.

Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан.

— Мы наблюдаем не ухудшение, а стабилизацию эпидситуации. И в Украине, и в Киеве мы этого достигли. С потеплением, с ростом световой части суток ситуация будет улучшаться, поскольку коронавирус является очень неустойчивым в окружающей среде, — отметил врач.

Он пояснил, что на вирус действует ультрафиолет, поэтому после 20 апреля станет лучше, потому что температура воздуха поднимется более 18-20 градусов.

— Я думаю, что детские дошкольные учреждения и школы пока не будут открывать, потому что дети — самая движущая сила эпидпроцесса, они — потенциальные носители. Дезинфекторы, ультрафиолет и высокая температура воздуха убивают коронавирус. Поэтому основная задача после жестких ограничений и карантина — плавно перейти к лету. Летом возбудитель на улице погибнет. Поэтому мы выдержать карантин до потепления. 18 градусов будет — будет все хорошо, — отметил врач.

Эпидемиолог считает, что 80% людей на планете инфицируются коронавирусом, из них 60% будут только бессимптомными носителями и не почувствуют каких-либо клинических признаков.

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Это и является страшным в этой болезни: есть бессимптомные носители, которые являются движущей силой эпидемического процесса и инфицируют других.

— 5% от всех зараженных коронавирусом нуждаются в стационарном лечении, 20% заболеют и будут иметь клинические признаки. И они могут лечиться или амбулаторно в домашних условиях, или в стационаре, — рассказал Олег Рубан.

К слову, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования зарегистрировал законопроект № 3320 о внесении изменений в закон О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни.