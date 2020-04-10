Экспресс-тесты на Covid-19 появятся в аптеках – Ляшко

Украинцы смогут покупать экспресс-тесты на Covid-19 в аптеках, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, однако не уточнил, когда именно они там появятся.

– Такая возможность будет. Аптеки могут закупать экспресс-тесты, частные лаборатории могут закупать тест-системы. Никто не запрещает проводить такие исследования, – сказал он на брифинге.

В то же время Ляшко напомнил, что такие лаборатории обязаны четко следовать требованиям и отчитываться о каждом позитивном результате, чтобы Минздрав мог вовремя провести эпидрасследование.

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Ляшко также рассказал, что ПЦР-тестированию подлежат четыре группы людей: с пневмонией, с признаками ОРЗ, все, кто контактировал с больными коронавирусом, и те, кто вернулся в Украину из-за границы.