Фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы закупил в Китае высокопродуктивные диагностические системы, которые позволяют в течение 40 минут выявить заболевание Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.
Три системы iPonatic уже прибыли в Украину и отправлены в государственные медицинские учреждения Херсона, Мариуполя, Кривого Рога.
— Мариупольцы получат возможность быстрой диагностики. Это облегчит постановку диагноза и поможет оперативно оказать правильную медицинскую помощь и использовать протоколы, рекомендованные ВОЗ. Рад, что есть люди, которые готовы помочь жителям Мариуполя преодолеть непростые времена, — прокомментировал доставку оборудования мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Кроме диагностики коронавируса, системы позволяют выявлять респираторные патогены вируса гриппа А и B, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса, риновируса человека, микоплазменной пневмонии.
Преимущества системы в сокращенном цикле тестирования (до 40 мин), интеллектуальной обработке данных (голосовые подсказки, автоматический анализ результатов и т.д.), а также в отсутствии ограничений по размещению устройства и проведения тестирования. Реагенты могут храниться при комнатной температуре. Системы рекомендованы ВОЗ, их результаты могут интегрироваться в национальную медицинскую информационную систему, также возможна интеграция с eHealth.
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Фонд Новинского закупил диагностические системы для выявления Covid-19 / 2 фотографии
Ранее фонд Вадима Новинского закупил в КНР 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких. Также были закуплены свыше 100 тыс. средств индивидуальной защиты для медиков.
В Южной Корее фонд закупил 100 тыс. высокоточных тест-систем DialPlexQ, которые позволяют устанавливать наличие инфекции методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени.
Оборудование и тесты уже переданы в региональные специализированные медучреждения.
Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут покупать экспресс-тесты на Covid-19 в аптеках, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, однако не уточнил, когда именно они там появятся.
Источник: Апостроф