Фонд Новинского закупил диагностические системы для выявления Covid-19

Фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы закупил в Китае высокопродуктивные диагностические системы, которые позволяют в течение 40 минут выявить заболевание Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Три системы iPonatic уже прибыли в Украину и отправлены в государственные медицинские учреждения Херсона, Мариуполя, Кривого Рога.

— Мариупольцы получат возможность быстрой диагностики. Это облегчит постановку диагноза и поможет оперативно оказать правильную медицинскую помощь и использовать протоколы, рекомендованные ВОЗ. Рад, что есть люди, которые готовы помочь жителям Мариуполя преодолеть непростые времена, — прокомментировал доставку оборудования мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Кроме диагностики коронавируса, системы позволяют выявлять респираторные патогены вируса гриппа А и B, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса, риновируса человека, микоплазменной пневмонии.

Преимущества системы в сокращенном цикле тестирования (до 40 мин), интеллектуальной обработке данных (голосовые подсказки, автоматический анализ результатов и т.д.), а также в отсутствии ограничений по размещению устройства и проведения тестирования. Реагенты могут храниться при комнатной температуре. Системы рекомендованы ВОЗ, их результаты могут интегрироваться в национальную медицинскую информационную систему, также возможна интеграция с eHealth.

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