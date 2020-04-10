PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Фонд Новинского закупил диагностические системы для выявления Covid-19

Фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы закупил в Китае высокопродуктивные диагностические системы, которые позволяют в течение 40 минут выявить заболевание Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Три системы iPonatic уже прибыли в Украину и отправлены в государственные медицинские учреждения Херсона, Мариуполя, Кривого Рога.

— Мариупольцы получат возможность быстрой диагностики. Это облегчит постановку диагноза и поможет оперативно оказать правильную медицинскую помощь и использовать протоколы, рекомендованные ВОЗ. Рад, что есть люди, которые готовы помочь жителям Мариуполя преодолеть непростые времена, — прокомментировал доставку оборудования мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Кроме диагностики коронавируса, системы позволяют выявлять респираторные патогены вируса гриппа А и B, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса, риновируса человека, микоплазменной пневмонии.

Фонд Новинского закупил диагностические системы для выявления Covid-19

Преимущества системы в сокращенном цикле тестирования (до 40 мин), интеллектуальной обработке данных (голосовые подсказки, автоматический анализ результатов и т.д.), а также в отсутствии ограничений по размещению устройства и проведения тестирования. Реагенты могут храниться при комнатной температуре. Системы рекомендованы ВОЗ, их результаты могут интегрироваться в национальную медицинскую информационную систему, также возможна интеграция с eHealth.

Читайте: Новинский передал аппараты ИВЛ и защитные костюмы для врачей в Херсонскую область

  • Фонд Новинского закупил диагностические системы для выявления Covid-19
  • Фонд Новинского закупил диагностические системы для выявления Covid-19
  • Фонд Новинского закупил диагностические системы для выявления Covid-19
  • Фонд Новинского закупил диагностические системы для выявления Covid-19
Фонд Новинского закупил диагностические системы для выявления Covid-19 / 2 фотографии

Ранее фонд Вадима Новинского закупил в КНР 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких. Также были закуплены свыше 100 тыс. средств индивидуальной защиты для медиков.

В Южной Корее фонд закупил 100 тыс. высокоточных тест-систем DialPlexQ, которые позволяют устанавливать наличие инфекции методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени.

Оборудование и тесты уже переданы в региональные специализированные медучреждения.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут покупать экспресс-тесты на Covid-19 в аптеках, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, однако не уточнил, когда именно они там появятся.

Источник: Апостроф

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка