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Факты / Украина

Пусть Бог милует: Аваков открестился от премьерских амбиций

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не имеет премьерских амбиций.

Так действующий министр ответил на вопрос одного из пользователей Facebook под своим постом.

В то же время Аваков добавил, что доволен назначением Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

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— Надеюсь, Бог помилует. Мне нынешний премьер нравится, — написал он.

Напомним, Аваков предположил, что завершение карантина может произойти в мае.

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