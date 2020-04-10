Пусть Бог милует: Аваков открестился от премьерских амбиций

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не имеет премьерских амбиций.

Так действующий министр ответил на вопрос одного из пользователей Facebook под своим постом.

В то же время Аваков добавил, что доволен назначением Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

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— Надеюсь, Бог помилует. Мне нынешний премьер нравится, — написал он.

Напомним, Аваков предположил, что завершение карантина может произойти в мае.