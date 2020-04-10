В мире по состоянию на 05.00 пятницы зафиксировано более 1,6 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил американский университет Джона Хопкинса, осуществляющий мониторинг распространения инфекции.

По данным университета, число инфицированных с начала пандемии достигло 1 млн. 600 тыс. 427, жертв — 95 тыс. 699.

По числу заболеваний в мире лидируют США, где зафиксировано более 465 тыс. заразившихся и 16,6 тыс. случаев летального исхода.

По числу жертв коронавируса в мире на первом месте Италия, где скончались 18 тыс. 279 человек, инфицированы — 143 тыс. 626.

Наибольшее число больных после США зафиксировано в Испании — 153 тыс. 222 подтвержденных случая при 15 тыс. 447 скончавшихся.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом, 38 — у людей, прибывших из-за рубежа.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 9.00 утра 9 апреля 2020 года в Украине зафиксированы 1892 случая инфицирования коронавирусом. В общем 57 человек умерли, а 45 пациентов выздоровели.

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