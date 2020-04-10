Когда завершится карантин из-за коронавируса — ответ МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас нельзя говорить конкретно о сроках завершения карантина.

— Когда? Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает — не верьте, — написал он в Facebook.

С “осторожным оптимизмом” Аваков предположил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни в мае, а к лету окончательно оправится.

Украина уже прошла очень сложный начальный этап атаки коронавируса, а сейчас нужно продолжать “держать строй”, добавил министр.

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— Трудно предсказывать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги “перезапуска экономики” были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, затем для старших… во второй половине мая, — написал Аваков.

Подробно о том, как проходит карантин в Украине, можно прочитать в текстовом онлайне на Фактах ICTV.