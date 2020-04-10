PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Когда завершится карантин из-за коронавируса — ответ МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас нельзя говорить конкретно о сроках завершения карантина.

— Когда? Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает — не верьте, — написал он в Facebook.

С “осторожным оптимизмом” Аваков предположил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни в мае, а к лету окончательно оправится.

Украина уже прошла очень сложный начальный этап атаки коронавируса, а сейчас нужно продолжать “держать строй”, добавил министр.

Читайте: Когда завершится карантин из-за коронавируса — ответ Минздрава

— Трудно предсказывать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги “перезапуска экономики” были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, затем для старших… во второй половине мая, — написал Аваков.

Подробно о том, как проходит карантин в Украине, можно прочитать в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка