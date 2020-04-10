Комендантский час из-за коронавируса — что это такое и где могут ввести

Карантин в Украине могут усилить в связи с распространением коронавируса и ввести комендантский час на выходные.

Будет ли комендантский час в Украине – разбирались Факты ICTV.

Что такое комендантский час в Украине

Запретное для нахождения на улицах и в общественных местах время власти могут установить с целью поддержания порядка во время карантина, уменьшения количества инфицированных коронавирусом.

За соблюдением запрета могут назначить следить специально выделенные для этой цели подразделения войск или полиции государства.

Где могут ввести комендантский час

Режим ограничения передвижения на улицах на выходных могут ввести в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий уже обратился к жителям области с призывом соблюдать комендантский час.

— Прошу вас воздержаться от передвижения и пребывания в общественных местах на этих выходных. С 13.00 субботы до 6.00 понедельника. Эти ограничения вводятся для сохранения здоровья и минимизации распространения заболеваемости среди населения, — заявил он.

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Кроме того, ограничить время нахождения на улицах могут в Киевской области, сообщил и. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

— Во многом ваше здоровье и жизнь зависят от вашей добросовестности и ответственности, соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил — лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения, — сказал он.

Со своей стороны мэр столицы Виталий Кличко заявил, что на выходных в Киеве правоохранители переведены на усиленное патрулирование города.

Кличко также призвал киевлян оставаться дома и в Вербное воскресенье, которое христиане будут праздновать 12 апреля.

Кроме того, в Волынской и Закарпатской областях на выходные, 11 и 12 апреля, усиливают карантинные мероприятия — вводится режим максимального ограничения передвижения.

Жителям с 13.00 субботы, 11 апреля, до 6.00 понедельника, 13 апреля, рекомендовано не выходить из дома, а необходимые продукты и лекарства приобрести заранее.

Напомним, в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.