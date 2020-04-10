Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 10 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 13 человек.
Всего в столице 348 подтвержденных случаев заболевания.
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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский 78 (+0);
- Дарницкий 46 (+1);
- Шевченковский 44 (+1);
- Голосеевский 29 (+1);
- Оболонский 24 (+1);
- Соломенский 46 (+6);
- Днепровский 23 (+1);
- Подольский 23 (+2);
- Деснянский 20 (+0);
- Святошинский 15 (+0).
В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся дома под контролем медиков.
Напомним, по состоянию на 10.00 10 апреля в Украине зафиксировано 2 203 случая коронавирусной инфекции.
Источник: Виталий Кличко