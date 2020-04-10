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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 10 апреля коронавирусом Covid-19 заболели еще 13 человек.

Всего в столице 348 подтвержденных случаев заболевания.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский 78 (+0);
  • Дарницкий 46 (+1);
  • Шевченковский 44 (+1);
  • Голосеевский 29 (+1);
  • Оболонский 24 (+1);
  • Соломенский 46 (+6);
  • Днепровский 23 (+1);
  • Подольский 23 (+2);
  • Деснянский 20 (+0);
  • Святошинский 15 (+0).

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся дома под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 10.00 10 апреля в Украине зафиксировано 2 203 случая коронавирусной инфекции.

Источник: Виталий Кличко

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