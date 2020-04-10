По состоянию на 9.30 утра 10 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В общем 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев.
На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область – 119 случаев;
- Волынская область – 41 случай;
- Днепропетровская область – 52 случая;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 41 случай;
- Закарпатская область – 56 случаев;
- Запорожская область – 54 случая;
- Ивано-Франковская область – 254 случая;
- Кировоградская область – 82 случая;
- м. Киев – 348 случаев;
- Киевская область – 140 случаев;
- Львовская область – 82 случая;
- Луганская область – 3 случая;
- Николаевская область – 0 случаев;
- Одесская область – 46 случаев;
- Полтавская область – 20 случаев;
- Ровенская область – 85 случаев;
- Сумская область – 63 случая;
- Тернопольская область – 196 случаев;
- Харьковская область – 6 случаев;
- Херсонская область – 27 случаев;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черновицкая область – 366 случаев;
- Черкасская область – 86 случаев;
- Черниговская область – 9 случаев.
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