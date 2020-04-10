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Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 9.30 утра 10 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В общем 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область – 119 случаев;
  • Волынская область – 41 случай;
  • Днепропетровская область – 52 случая;
  • Донецкая область – 11 случаев;
  • Житомирская область – 41 случай;
  • Закарпатская область – 56 случаев;
  • Запорожская область – 54 случая;
  • Ивано-Франковская область – 254 случая;
  • Кировоградская область – 82 случая;
  • м. Киев – 348 случаев;
  • Киевская область – 140 случаев;
  • Львовская область – 82 случая;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Николаевская область – 0 случаев;
  • Одесская область – 46 случаев;
  • Полтавская область – 20 случаев;
  • Ровенская область – 85 случаев;
  • Сумская область – 63 случая;
  • Тернопольская область – 196 случаев;
  • Харьковская область – 6 случаев;
  • Херсонская область – 27 случаев;
  • Хмельницкая область – 16 случаев;
  • Черновицкая область – 366 случаев;
  • Черкасская область – 86 случаев;
  • Черниговская область – 9 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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