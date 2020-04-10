По состоянию на 9.30 утра 10 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В общем 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область – 119 случаев;

Волынская область – 41 случай;

Днепропетровская область – 52 случая;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 56 случаев;

Запорожская область – 54 случая;

Ивано-Франковская область – 254 случая;

Кировоградская область – 82 случая;

м. Киев – 348 случаев;

Киевская область – 140 случаев;

Львовская область – 82 случая;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 0 случаев;

Одесская область – 46 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ровенская область – 85 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 196 случаев;

Харьковская область – 6 случаев;

Херсонская область – 27 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черновицкая область – 366 случаев;

Черкасская область – 86 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

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