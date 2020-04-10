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Факты / Украина

Минздрав обновил протокол лечения больных коронавирусом — что изменилось

В Украине обновили протокол лечения больных Covid-19, что позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских экспертов.

Сейчас документ предусматривает:

  • более четкий алгоритм применения лекарственных средств;
  • возможность применять препарат Фавипиравир;
  • дополнительную информацию о дозировках препаратов;
  • усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;
  • обновленные противопоказания, в соответствии с актуализированной версией бельгийского настановления (рекомендации по лечению больных Covid-19).

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Максим Степанов также добавил, что при необходимости в протокол могут быть внесены дополнительные изменения для более эффективного лечения.

Напомним, ранее Минздрав утвердил единый протокол лечения больных Covid-19.

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