Минздрав обновил протокол лечения больных коронавирусом — что изменилось

В Украине обновили протокол лечения больных Covid-19, что позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских экспертов.

Сейчас документ предусматривает:

более четкий алгоритм применения лекарственных средств;

возможность применять препарат Фавипиравир;

дополнительную информацию о дозировках препаратов;

усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;

обновленные противопоказания, в соответствии с актуализированной версией бельгийского настановления (рекомендации по лечению больных Covid-19).

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Максим Степанов также добавил, что при необходимости в протокол могут быть внесены дополнительные изменения для более эффективного лечения.

Напомним, ранее Минздрав утвердил единый протокол лечения больных Covid-19.