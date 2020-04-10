Минздрав обновил протокол лечения больных коронавирусом — что изменилось

В Украине обновили протокол лечения больных Covid-19, что позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских экспертов.
Сейчас документ предусматривает:
- более четкий алгоритм применения лекарственных средств;
- возможность применять препарат Фавипиравир;
- дополнительную информацию о дозировках препаратов;
- усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;
- обновленные противопоказания, в соответствии с актуализированной версией бельгийского настановления (рекомендации по лечению больных Covid-19).
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Максим Степанов также добавил, что при необходимости в протокол могут быть внесены дополнительные изменения для более эффективного лечения.
Напомним, ранее Минздрав утвердил единый протокол лечения больных Covid-19.