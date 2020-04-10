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Факты / Происшествия

МВД запустило в Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию

В Украине заработал чат-бот в мессенджере Telegram Дій Проти Насильства.

Сервис был разработан при поддержке Министерство внутренних дел.

Главной целью его создания является предотвращение домашнего насилия.

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— Чат-бот #ДійПротиНасильства предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе, — говорится в сообщении ведомства

Воспользовавшись чат-ботом, можно вызвать службы экстренной помощи и пообщаться со специалистами бесплатной юридической помощи.

Также сервис разъясняет о полномочиях органов и учреждений, которые могут помочь в предотвращении домашнего насилия.

Для того, чтоб присоединиться к чат-боту, нужно войти в приложение Telegram и в поисковой строке написать @police_helpbot.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков рассказал, когда в Украину завершится карантин из-за коронавируса.

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