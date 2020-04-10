В пятницу, 10 апреля, синоптики прогнозируют теплую, но дождливую погоду.

В западных областях прогнозируется от 11 до 18 градусов тепла днем, и ночью от 5 до 8 градусов.

На Севере страны синоптики прогнозируют днем от 11 до 13 градусов тепла, а ночью – от 6 до 8 градусов.

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На Юге днем ожидается от 17 до 21 градусов тепла, а ночью – от 3 до 5.

На Востоке также будет тепло. Синоптики прогнозируют от 16 до 19 градусов тепла. Ночью похолодает от 2 до 7 градусов.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.