Усиление карантина на Киевщине не касается Киева — юрист

Город Киев не входит в состав Киевской области. Соответственно, в столице не будут действовать ограничительные меры, введенные областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал член Ассоциации юристов Украины Андрей Кохан.

— Киев имеет особый административно-территориальный статус с расширенными полномочиями по сравнению с любой областью, поскольку выполняет столичные функции, — пояснил он.

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В то же время, в пределах города Киева есть анклав Киевской области — поселок Коцюбинское.

— На этой территории решения, принятые соответствующей Киевской областной комиссией, должны действовать в полном объеме, — говорит Кохан.

Напомним, 10 апреля на комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области.