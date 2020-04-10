Проведение нормандского саммита онлайн не обсуждалось — Кулеба

Украина сейчас ведет переговоры с РФ, Францией и Германией о согласии на проведение следующего саммита в нормандском формате, однако возможный онлайн-режим встречи предметно не обсуждался, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Вариант проведения нормандского саммита в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается, но мы работаем над тем, чтобы в принципе получить согласие всех трех стран, — отметил дипломат.

Кулеба добавил, что сначала надо согласовать дату саммита, а потом договариваться о формате.

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Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что главным условием проведения саммита в нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей, начиная с прекращения огня.

Напомним, нормандский саммит в Париже проходил с 8 по 10 декабря. В рамках встречи состоялись переговоры президента Украины, президента Франции, канцлера Германии и президента Российской Федерации.