Рада утвердит правовые основания для ограничительных мер в борьбе с Covid-19

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования зарегистрировал законопроект № 3320 о внесении изменений в закон О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Принятие законопроекта ожидается в понедельник 13 апреля.

В документе определяется понятие самоизоляция как пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные основания о риске инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе личного обязательства.

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Также определяется понятие обсервация как пребывание лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью его обследования и медицинского наблюдения за ним.

Правительству должно получить право определять их порядок, а местные власти — право создавать временные спецбольницы для дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи больным.

Они смогут привлекать дополнительно медицинских работников на контрактной основе.

Предлагается временно внедрить норму, необходимую для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля.