PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Рада утвердит правовые основания для ограничительных мер в борьбе с Covid-19

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования зарегистрировал законопроект № 3320 о внесении изменений в закон О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Принятие законопроекта ожидается в понедельник 13 апреля.

В документе определяется понятие самоизоляция как пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные основания о риске инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе личного обязательства.

Читайте: Когда завершится карантин из-за коронавируса — ответ Минздрава

Также определяется понятие обсервация как пребывание лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью его обследования и медицинского наблюдения за ним.

Правительству должно получить право определять их порядок, а местные власти — право создавать временные спецбольницы для дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи больным.

Они смогут привлекать дополнительно медицинских работников на контрактной основе.

Предлагается временно внедрить норму, необходимую для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка