Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 14.00 13 апреля 2020.

На внеочередном заседании планируют рассмотреть проекты закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных, внесение изменений в Закон Украины О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

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Также депутаты должны рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды.

Ранее Разумков подписал закон о соцвыплатах малообеспеченным на время карантина.