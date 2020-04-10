Штаб по борьбе с Covid-19 в Одесской области помог 24 больницам на 115 млн грн

Антикризисный штаб по борьбе с Сovid-19 в Одесской области при поддержке более 200 бизнесменов региона за период с 16 марта привлек более 115 млн грн для обеспечения больниц и медиков. Таким образом, 24 региональные больницы как минимум на первое время обеспечены необходимым оборудованием и индивидуальными средствами защиты для медиков.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава штаба Андрей Ставницер.

— 24 больницы области уже обеспечены необходимым минимумом, чтобы встретить эпидемию. Оснащение некоторых приближается к историческому максимуму. Это колоссальный труд почти 300 человек. Это фантастический ресурс, люди отдали огромное количество времени, энергии, контактов, знаний, возможностей и денег не своим домашним, не друзьям и не сотрудникам, но всей области, – отметил он.

По словам Ставницера, по состоянию на 8 апреля 2020 года для области, в частности, уже закуплено:

41 аппарат ИВЛ;

21 аппарат ПЦР-тестирования;

26 кислородных концентраторов;

150 аппаратов БиПАП;

12 аппаратов СИПАП;

10 мониторов пациента;

20 пульсоксиметров;

20 410 защитных комбинезонов;

55 000 бахил;

108 400 пар перчаток;

224 00 респираторов;

5 000 продуктовых наборов.

Кроме того, благодаря совместным усилиям представителей штаба и депутатов Одесского облсовета, сегодня на внеочередной сессии было принято решение о дополнительной региональной надбавке в размере 200% должностного оклада для медиков. В среднем они будут получать от 15 до 30 тыс. грн.

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Инициатива о доплате медикам принадлежит совладельцам ТИС Олегу Кутателадзе и Андрею Ставницеру, а также генеральному директору Бруклин Киев Порт Юрию Губанкову и председателю правления банка Восток Вадиму Мороховскому.

— Дорогие медики, мы говорили вам, что слышим вас и думаем о том, как облегчить вам жизнь. Мы объединились с областным советом и сделали еще один шаг на этом пути. Не отчаивайтесь и пишите нам, если мы можем сделать еще что-нибудь. Держитесь. Спасибо всем, кто сделал это решение возможным, – добавил Ставницер.

Отметим, что бизнесмены других регионов также стараются обеспечить больницы и медиков всем необходимым. Бизнес Львовской области собрал почти 401 тыс грн, IT Кластер закупил – 3 тыс. тестов, Meest Group -10 тыс. тестов, Мебель-Сервис – 20 тыс. масок, Soft Serve – 4 тыс. респираторов.

В Днепропетровской области усилиями бизнеса закуплено 57 аппаратов ИВЛ, 10 тыс. тестов, а также другое оборудование и средства защиты для больниц и медиков.

Антикризисный штаб Одесской области для противодействия распространению коронавируса создан 16 марта после встречи президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса. Его возглавил совладелец ТИС, одессит Андрей Ставницер.

Вместе с благотворительными организациями, представителями ключевого бизнеса региона и волонтерами штаб сосредоточился на четырех ключевых направлениях: закупке необходимого оборудования для опорных больниц города и области, закупке средств защиты для медиков, обеспечении продуктовыми наборами пожилых одиноких пенсионеров, организации доставки врачей на рабочие места.

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