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Факты / Украина / Общество

Вспышка коронавируса на Житомирщине: правоохранители усилили меры контроля

В Житомирской области в городе Малин правоохранители усилили меры контроля после вспышки коронавируса.

С 10 апреля на въездах и выездах из города намерены установить временные КПП.

Для патрулирования в город направили полицию и Национальную гвардию.

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К слову, в городе Малин будут работать 7 временных пунктов пропуска и контроля.

Также по городу увеличат работу ежедневных пеших и автопатрулей.

К слову, ранее Черновицкую область закрыли на въезд и выезд из коронавирус.

Источник: Нацполиция

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