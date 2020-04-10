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Факты / Украина

Состояние было тяжелое: зампредседателя Харьковского облсовета поборол коронавирус

Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач еще 23 марта госпитализирован в Александровскую больницу Киева с диагнозом коронавирус. 10 апреля его выписали, о чем чиновник сообщил в видеообращении в соцсети.

– У меня диагностировали коронавирус. Позже, как осложнение, появилась пневмония. Сейчас мое здоровье стабилизировалось. Меня выписали из больницы, чтобы освободить место тем, кому оно нужнее. Я нахожусь дома в самоизоляции, – рассказал Скоробагач.

По его словам, первые симптомы инфекции у него появились на восьмой день после возвращения из Европы.

– К этому времени я самоизолировался и общался с врачом по телефону. Через несколько дней мое состояние ухудшилось, я снова сдал тест, который отправили в Германию.

Его результаты получил уже в Александровской больнице в Киеве, где я лежал две недели. Пока я там был, держалась температура. Несколько дней я был в тяжелом состоянии, – отметил харьковский депутат.

Он также рассказал о жене, которая заболела несколькими днями раньше:

– Моей жене было проще справиться с вирусом, и у нее не было осложнений.

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Напомним, 23 марта Владимира Скоробагача с пневмонией госпитализировали в одну из больниц Киева.

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