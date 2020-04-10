STEM is FEM онлайн: победительница создаст собственного робота

Призами финального конкурса онлайн-модуля проекта STEM is FEM по робототехнике станет отложенная поездка на международный профильный ивент и набор для создания робота. Об этом рассказал один из инициаторов проекта, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

STEM is FEM – это благотворительный проект, который мотивирует девушек выбирать для себя образование и карьеру в технологической сфере. На этой неделе он впервые полностью переходит в интернет из-за вспышки коронавируса в Украине. Три предыдущих образовательных модуля были двухдневными интенсивами в Киеве, на которые приезжали девушки со всей Украины.

Организаторы пообещали, что и из-за карантина формат не изменится, хотя и перейдет в онлайн. Участниц ждут два дня погружения в тему Робототехника и инженерия – выступления спикеров-чиновниц, разговор с женщинами, которые работают в данной сфере, практические занятия и творческий конкурс.

— Сфера робототехники стремительно развивается в современном мире, а ее инновационные достижения активно используются в отрасли здравоохранения, образования, сельского хозяйства, в военной промышленности и транспортной системе. Онлайн-модуль STEM is FEM направлен на популяризацию робототехники и инженерии среди старшеклассниц: участницы смогут больше узнать о том, как обстоят дела в Украине и какие вызовы ставят для себя ученые и инженеры, работающие в индустрии, — говорит Сапар Карягдыев.

Организаторы рассказывают, что участников отбирали с помощью тестирования на сайте проекта. Среди 80 заявок выбрали 30 лучших. Конкурс продлится и во время образовательного модуля. Его победительница получит 45 544 LEGO MINDSTORMS Education EV3, который позволяет самостоятельно создать функционального работа.

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Главным призом предыдущих модулей было участие в известном мировом STEM-мероприятии. Из-за карантина массовые собрания в большинстве стран запрещены, а события перенесены или отменены. Это произошло и с ивентом, который должна была посетить победительница третьего модуля по темам Экология и энергетика Ирина Наталуха – International Alliance Conference on Global Citizenship от Йельского университета в Риме.

Организаторы STEM is FEM обещают, что все победительницы получат свою поездку после того, как пандемия закончится. Для этого рассматривают самые разные мировые события — Womenize! Games & Tech или Tech Open Air в Берлине, Maker Faire в Париже, Women in Tech Perspectywy 2020 в Варшаве.

Награды в модуле Робототехника также получат две девушки, занявшие второе место в конкурсе. Их ждет 8-недельный онлайн-курс по основам инженерного дела от University of Texas at Arlington (США).

Напомним, Детский фонд ООН в Украине и благотворительный образовательный проект STEM is FEM познакомили школьниц с современными украинскими женщинами-учеными.