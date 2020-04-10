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Факты / Украина

Третья смерть от Covid-19 на Закарпатье: женщина две недели занималась самолечением

Женщину с Берегового привезли в больницу 8 апреля на такси с диагнозом левосторонняя пневмония в очень тяжелом состоянии.

В Береговской ЦРБ рассказали, что больной сразу же сделали экспресс-тест на коронавирус, и он показал отрицательный результат.

Она две недели лечилась дома самостоятельно и за помощью не обращалась.

По словам дочери, в течение этих недель к ним никто не приходил и не посещал больною, то есть контактов не было.

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В больнице состояние 68-летней женщины ухудшалось, поэтому ей сделали ПЦР-тест.

Пациентку перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению, 9 апреля в 15.40 женщина скончалась. Уже в конце дня стали известны результаты ПЦР-теста — Covid-19 подтвердился.

Поэтому сейчас устанавливаются контактные лица умершей.

Сейчас на Закарпатье 56 больных коронавирус, в том числе 5 врачей.

Напомним, о третьей смерти на Закарпатье от коронавируса стало известно 9 апреля.

По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировано 2 203 случая коронавирусной инфекции. За сутки 311 новых.

В целом 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел.

Фото: Dreamstime

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