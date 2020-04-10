В Киеве не будут вводить комендантский час — Кличко

В столице не будут вводить комендантский час.

Об этом заявляет мэр украинской столицы Виталий Кличко.

— Киев не будет вводить комендантский час, — сказал Кличко в пятницу в эфире телеканала Украина-24.

Он подчеркнул, что введение комендантского часа находится вне компетенции местной власти.

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Кличко напомнил, что в Киеве в выходные дни будет увеличено количество правоохранителей, патрулирующих улицы и общественные места.

Напомним, в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.