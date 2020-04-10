В Тернопольской области первый человек вылечился от Covid-19.

26-летний житель села Остров Тернопольского района заболел 19 марта, а через неделю, 27 марта, тестирование подтвердило диагноз коронавирус.

— Мужчину госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой помощи с диагнозом правосторонняя пневмония. Больной имел сопутствующую патологию — сердечную недостаточность, — говорится в сообщении пресс-службы Тернопольской ОГА.

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Два теста, которые медики повторно сделали 8 и 9 апреля, показали отсутствие Covid-19 в организме больного. Мужчину уже выписали из больницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Виннице первый пациент выздоровел от коронавируса.

Источник: Тернопольская ОГА