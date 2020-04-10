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Факты / Украина / Общество

В Тернополе запретили работу ломбардов, рынков и строительных магазинов

В Тернополе не будут работать ломбарды, рынки и строительные магазины. Также в городе запретят продажу кофе и других горячих напитков.

Такое решение принял Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

При условии выполнения противоэпидемических мер предприниматели, работающие в сфере строительства, реконструкции и ремонта смогут продолжить работу.

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Кроме того, в Тернополе разрешается пребывание в одном легковом авто не более двух человек – один спереди, другой – сзади. Также в одном авто можно находиться членам одной семьи.

❗️ЛОМБАРДАМ, РИНКАМ, БУДІВЕЛЬНИМ МАГАЗИНАМ ПРАЦЮВАТИ НЕ МОЖНА — РІШЕННЯ ШТАБУ
ℹ️Тернопільський міський штаб для боротьби…

Опубликовано Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом Пятница, 10 апреля 2020 г.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас нельзя говорить конкретно о сроках завершения карантина.

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