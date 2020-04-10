В ВСУ увеличилось количество инфицированных коронавирусом

Военнослужащий Винницкого гарнизона и двое военных одной из воинских частей Мелитополя заразились коронавирусом.

Все военных находились с 9 апреля на самоизоляции после контакта с сослуживцем, у которого был подтвержден Covid-19.

— Военные, которые имели с ними контакты отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, — говорится в сообщении.

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Военный из Винницкого гарнизона был госпитализирован 9 апреля в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом пневмония. После обследования у него был подтвержден коронавирус.

Он находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы с 3 апреля. Экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

Военнослужащие из Мелитополя проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Напомним, по состоянию на 9.30 10 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 2 203 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. В общем, 69 человек умерли, а 61 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев.

В ВСУ зафиксировано 10 случаем инфицирования Covid-19.