Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом — Ляшко назвал условие

Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения всех карантинных мероприятий.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире программы Право на власть.

— Сейчас эксперты и математические моделирования показывают, что 14 апреля пика у нас не будет. Пик мы можем пройти незамеченным для всей системы здравоохранения, если все предложенные меры будут соблюдаться.

Читайте: Зеленский похвалил украинцев за соблюдение карантина, но пик Covid-19 впереди

Он также отметил, что количество больных Covid-19 в Украине достигло первой тысячи случаев позже всего из всех европейских стран.

Поэтому карантинные мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста больных от тысячи до десяти тысяч.

Напомним, ранее директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет в начале мая.